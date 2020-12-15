Додон: Санду и Нэстасе были категорически против аннулирования “закона о миллиарде”

Додон: Санду и Нэстасе были категорически против аннулирования “закона о миллиарде”

Об этом глава государства рассказал в рамках передачи на частном телеканале. Игорь Додон объяснил, почему инициатива об отмене данного закона была внесена в парламент только сейчас. 

– В 2017 году, сразу после того, как я стал президентом, я предложил аннулировать этот закон. Тогда за это проголосовали только социалисты. Потом я подписал указ о проведении референдума на эту тему. Конституционный суд заблокировал его. Когда мы были в коалиции с Санду и Нэстасе, они были категорически против аннулирования этого закона. Демократы – тоже. Теперь, когда мы не состоим ни в какой коалиции, социалисты, как и обещали, зарегистрировали этот проект, – пояснил глава государства. 

Додон отметил, что в случае принятия этого закона деньги, превращенные в государственный долг, будут возвращаться Нацбанку не за счёт граждан, а из резервов НБМ. Комментируя же заявления о том, что МВФ будет против, президент подчеркнул, что “мы должны исходить в первую очередь из наших интересов”.

– Я твёрдо уверен в том, что этот закон должен быть аннулирован, – подчеркнул он. 

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