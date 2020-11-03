Додон: Санду и её “правительство Гарварда” оставили страну без лекарств в начале пандемии (ВИДЕО)

Додон: Санду и её “правительство Гарварда” оставили страну без лекарств в начале пандемии (ВИДЕО)

Игорь Додон и правительство Иона Кику остановили ликвидацию районных больниц и начали процесс удвоения зарплат врачам. В то же время Майя Санду, будучи премьер-министром, не только палец о палец не ударила для того, чтобы улучшить условия работы медиков и в целом повысить качество этой системы, а наоборот создавала для этого препятствия. Об этом Додон заявил на брифинге для прессы.  

– Простой вопрос: а что сделала Майя Санду для врачей? Что сделало её правительство, чтобы подготовить страну к пандемии и к трудной ситуации, кроме продолжения оптимизации больниц и многочисленных аукционов, что привело к отсутствию лекарств в пандемию? Она и её “правительство Гарварда” сделали это в прошлом году. Граждане должны знать об этом, – сказал он. 

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