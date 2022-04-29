Додон – Санду: Хватит искать виноватых. Срочно начинайте переговоры с Россией!

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Очень непрофессионально и цинично, когда высшее должностное лицо государства всегда ищет оправдания своим ошибкам и винит в них других. Полную ответственность за нынешний договор с “Газпромом” несут правящая партия и лично президент Молдовы, которая не захотела (или ей не позволили) договориться с Россией о более выгодных условиях поставки газа в РМ, пишет на своей странице в соцсети пятый президент Молдовы, председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон.

Комментируя заявление Майи Санду о том, что в высокой цене на газ виноваты не власти, а “Газпром”, Додон напомнил, что страны, которым удалось отстоять дружественные отношения с Россией, получают газ по цене в 4-5 раз ниже рыночной. Так, Венгрия покупает газ по $340, контракт подписан на 10 лет, а Сербия – по $240. Руководство Молдовы могло бы взять пример с этих государств, но не захотело, отмечает председатель МРДС.

– Ещё раз призываю власти РМ во имя национальных интересов и интересов граждан Молдовы отказаться от санкционной антироссийской повестки, сохранять не только военный, но и экономический нейтралитет и срочно начать переговоры с нашим стратегическим партнёром – Российской Федерацией – по всему спектру двухсторонних социально-экономических вопросов, включая газовый, – отметил Игорь Додон.

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