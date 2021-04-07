Додон: Санду хочет встретить первую партию “Спутника”. Увидимся в аэропорту (ВИДЕО)

Додон: Санду хочет встретить первую партию “Спутника”. Увидимся в аэропорту (ВИДЕО)

Циничность не знает границ! Майя Санду, блокировавшая регистрацию российской вакцины в Молдове, намерена встретить первую партию “Спутника V” в аэропорту. Об этом в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон. 

Председатель ПСРМ подчеркнул, что никаких контактов с Россией у действующего президента нет. Додон отметил, что и с российским послом Санду встретилась только после того, как узнала, что социалисты уже договорились о предоставлении российской вакцины.

– Кстати, она хочет встречать вакцину в аэропорту. Циничность без границ. Ничего, встретимся в аэропорту, если что. Поговорим. Если она избегает встреч, там встретимся, – сказал он. 

Напомним, Российская Федерация предоставит Молдове 180 тысяч доз российской вакцины. Соответствующее решение принял Владимир Путин после поступивших в его адрес обращений по этому поводу от Зинаиды Гречаный и Игоря Додона.

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