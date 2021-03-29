Додон: Санду хочет спровоцировать гуманитарную катастрофу. Мы используем все средства, чтобы защитить граждан

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“В то время как стране срочно нужна спасительная вакцина и назначение антикризисного правительства, глава государства в категоричной форме требует досрочных выборов. Это просто безответственно”. Так председатель ПСРМ Игорь Додон прокомментировал сегодняшнее решение Майи Санду. Он отметил, что социалисты будут использовать все конституционные, правовые и политические средства, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов в разгар пандемии, а также чтобы защитить граждан и обеспечить их не менее чем миллионом вакцин.

– Майю Санду не интересует ничего, кроме дополнительных мандатов для её партии – ПДС. Она хочет досрочных выборов. Это её ответ на пандемию, на все кризисы и проблемы в обществе, – подчеркнул Додон.

Он добавил, что социалисты представят Конституционному суду все конституционные аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить конституционной норме и рекомендациям Венецианской комиссии последних лет. В ПСРМ надеются, что решение КС будет не только конституционно правильным, но и гуманным по отношению к обществу, которое сейчас нуждается в массовой вакцинации и снижении эпидемических показателей.

– Мы считаем, что досрочные выборы крайне опасны, пока не вакцинированы хотя бы 300-400 тысяч человек, особенно из групп риска и уязвимых категорий (на данный момент у нас вакцинировано всего около 37 тысяч). Если Майя Санду готова посредством досрочных выборов спровоцировать моральную и гуманитарную катастрофу и утроить число людей, которые будут умирать каждый день в разгар избирательной кампании, мы не согласны с такими циничными действиями аппарата президента, которая готова подвергнуть жизни людей неотвратимому риску ради личных и партийных амбиций, – заключил Игорь Додон.

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