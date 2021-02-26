Додон: Санду хочет получить право менять министров в правительстве. Оказывается давление на КС (ВИДЕО)

Додон: Санду хочет получить право менять министров в правительстве. Оказывается давление на КС (ВИДЕО)

Президентура оказывает давление на КС с тем, чтобы судьи приняли решение, которое позволит Майе Санду менять министров во временно исполняющем обязанности правительстве. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках нового выпуска своего видеоблога.  

Он подчеркнул, что Конституционный суд уже высказался по этому поводу ранее, заявив, что это невозможно.

– Я надеюсь, господин Чокой не согласится на эти неконституционные и очень опасные игры, преследующие цель узурпации власти в стране, – подытожил Игорь Додон. 

Додон также напомнил, “благодаря” кому правительство Иона Кику ушло в отставку.

– Разве не Майя Санду и её “покемоны” требовали отставки правительства Кику в разгар пандемии? И теперь они нас обвиняют в отсутствии последовательности? Мы дали вам всю власть – пожалуйста! А вы что сделали? Жалуетесь на каждому углу и просите, чтобы премьер и министр работали, – сказал он.

 

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