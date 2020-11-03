Додон: Санду говорит, что Россия – тиран, а сама мечтает о “селфи” с Путиным. Мечтать не вредно! (ВИДЕО)

Додон: Санду говорит, что Россия – тиран, а сама мечтает о “селфи” с Путиным. Мечтать не вредно! (ВИДЕО)

В рамках передачи “Acces direct” на “НТВ Молдова” Игорь Додон высмеял заявление Майи Санду о том, что, если она встретится с Владимиром Путиным, то попросит его убрать русскую армию из Молдовы. 

Додон напомнил, что он дважды договаривался об её визите в Москву, когда она была премьером, однако всякий раз она отказывалась от поездки в последний момент.

– Выставляла Россию тираном и оккупантом, а теперь просится поехать к Путину? Хочет сделать “селфи” с ним для своей карьеры, чтобы выставить в Facebook и получить 3 тысячи лайков? Это просто смешно. Политик должен быть аккуратным в высказываниях, тем более, когда речь о бывшем премьер-министре. Мечтать не вредно, а Майя мечтает о “селфи” с Путиным, – сказал он. 

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