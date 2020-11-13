Додон: Санду голосовала за всё, что позволило “провернуть” кражу века (ВИДЕО)

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В рамках нового выпуска “Игорь Додон отвечает” независимый кандидат в президенты напомнил обо всех решениях, которые позволили осуществить хищение, в принятии которых непосредственно участвовала его оппонент.

– 19 июня 2014 года на заседании правительства Лянкэ вы голосуете за снижение доли государства в ВЕМ с 56% до 33%. 25 сентября 2014 года вы голосуете за законы, которые позволили произойти краже миллиарда. 13 ноября 2014 года – на фото вы поднимаете руку – вы голосуете за выделение почти 10 млрд за счет государства. И финал – 27 марта 2015 года, после того как мы подняли скандал в парламенте, вы, Майя Санду, проголосовали за выделение еще 5,3 млрд. А теперь считаете себя самой умной? Люди должны знать: за всё это проголосовала Майя Санду. Понимаю, если бы Санду была филологом или историком. Но вы представляетесь экономистом, хвастаетесь, что работали во Всемирном банке. Тогда какого…если вы такой большой специалист, проголосовали за все эти глупости? Вот где миллиард, вот, кто за это проголосовал, – сказал он.

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