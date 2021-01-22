Додон – Санду: Где ваши обещания защищать права русскоязычных? Сели в тёплое кресло и забыли про всё? (ВИДЕО)

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Молдова – многонациональная страна, и главная задача политиков – сохранить межэтнический мир, а не поднимать националистическую волну. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Лидер ПСРМ отметил, что вчерашнее решение КС будет иметь очень серьезные последствия, и не исключил проведения протестов по этому поводу в большинстве городов страны уже на следующей неделе.

– Я хочу напомнить, что атака на русский язык началась ещё при Майе Санду, когда она была министром образования, когда она поменяла в 2014 году Кодекс об образовании и исключила русский язык из списка обязательных для изучения предметов. Вы помните красивые слова в избирательной кампании, когда кто-то обещал, нынешний президент, что она будет…Она говорила на русском языке впервые за многие годы. Где все эти обещания? Забыли про всё? Я знаю, что часть русскоязычных поверила. И что? Те, кто обещал защищать ваши права, где они сейчас? Сели в тёплые кресла? Им «до лампочки», что происходит в нашей стране, – сказал он.

Игорь Додон пообещал, что фракция ПСРМ в парламенте сегодня же зарегистрирует новый проект Закона о функционировании языков в Молдове, и что он будет вынесен на голосование на первом же заседании законодательного органа.

– Мы будем настаивать, чтобы этот закон приняли. Посмотрим, пропустит его Майя Санду или нет. Мы знаем её позицию. Когда нужны голоса – разговаривает и на русском, и на французском, и на украинском, на гагаузском уже начала говорить. Посмотрим дальше, – заявил он.

В то же время Додон заверил, что русский язык в Молдове был, есть и всегда будет языком межнационального общения.

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