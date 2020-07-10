Додон: Санду ездит за мной “по пятам” по стране

Додон: Санду ездит за мной “по пятам” по стране

Майя Санду начала копировать главу государства и ездит за ним “по пятам” по стране. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках программы “Президент отвечает”. 

– Он ездит по тому же маршруту. Вот, был я в каком-то районе – ровно через неделю и она там. Ездит по кругу за мной. Не знаю, зачем она это делает, может, кто-то из политтехнологов посоветовал. Наконец вышла из Фейсбука и отправилась в территории. Может, поймет, что Молдова отличается от того, что ей говорят в Вашингтоне или пишут тролли в соцсетях, – сказал он. 

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