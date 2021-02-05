Додон: Санду довела страну до досрочных выборов, чтобы получить больше кресел для своих депутатов (ВИДЕО)

Додон: Санду довела страну до досрочных выборов, чтобы получить больше кресел для своих депутатов (ВИДЕО)

Последствия пандемии, экономического кризиса и засухи мы будем ощущать ещё несколько месяцев. В сложившейся ситуации Майя Санду должна была выступить за создание правительства, состоящего из представителей разных парламентских партий, однако ради собственных амбиций она решила ввергнуть страну в досрочные парламентские выборы. Об этом заявил Игорь Додон. 

– Пандемия, кризис не закончились. Кроме того, нам придётся пройти ещё и через сложности с временным правительством. Кто в этом виноват? Президент. Чтобы получить больше кресел для депутатов из своей партии, она не захотела вести переговоры с другими партиями и довела страну до досрочных выборов. В течение 2-4 месяцев мы это почувствуем, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md