Додон: Санду довела страну до досрочных выборов, чтобы получить больше кресел для своих депутатов (ВИДЕО)

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Последствия пандемии, экономического кризиса и засухи мы будем ощущать ещё несколько месяцев. В сложившейся ситуации Майя Санду должна была выступить за создание правительства, состоящего из представителей разных парламентских партий, однако ради собственных амбиций она решила ввергнуть страну в досрочные парламентские выборы. Об этом заявил Игорь Додон.

– Пандемия, кризис не закончились. Кроме того, нам придётся пройти ещё и через сложности с временным правительством. Кто в этом виноват? Президент. Чтобы получить больше кресел для депутатов из своей партии, она не захотела вести переговоры с другими партиями и довела страну до досрочных выборов. В течение 2-4 месяцев мы это почувствуем, – сказал он.

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