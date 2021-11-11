Додон: Санду должна уволить свою подружку Немеренко и взять ситуацию с пандемией под личный контроль! (ВИДЕО)

Додон: Санду должна уволить свою подружку Немеренко и взять ситуацию с пандемией под личный контроль! (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ считает, что вопрос об управлении пандемией нужно ставить ребром, так как очевидно, что нынешнее руководство Минздрава с ситуацией не справляется. Заявление было сделано в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”. 

– Если что-то нужно менять, я призываю президента менять, даже если они там подружки, ходят по горам в Румынии… Неважно. Нужно менять, уволить министра и назначить другого, взять ситуацию под личный контроль. Для этого есть Совбез, потому что это не шутки, и не надо отсиживаться и устраивать фотосессии. Надо заниматься этими вопросами. Это очень важно, это касается всех граждан РМ, – сказал он. 

Напомним, накануне от коронавируса в Молдове скончалось рекордное число граждан – 60. В Минздраве, однако, заявили, что за 24 часа умер 51 человек, а остальные 9 погибли ещё в прошлом году, но якобы не были включены в официальную статистику.

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