Додон: Санду должна понять, что она – не Тимофти. Самоустраниться не получится (ВИДЕО)

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Майя Санду должна понять, что она не Николай Тимофти, у которого не было никаких полномочий и желания участвовать в каких-либо процессах. Люди голосовали за Санду и ПДС, у них парламентское большинство, президентура и правительство, и самоустраниться не получится. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, комментируя позицию главы государства по переговорам по новому контракту о поставках газа.

– Я не помню, чтобы за последние 20 лет было хоть одно правительство, которое не участвовало бы в переговорах по договору о поставках газа. Они просто боятся, потому что понимают, что у них нет никаких шансов найти приемлемые условия, как мы находили в свое время. Вот почему они хотят самоустраниться, чтобы показать что крайние – это не они. Но надо идти и договариваться, как это сделал Лукашенко, сербы, венгры и т.д, – считает Додон.

Стоит отметить, что сегодня цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории достигла $900 за тысячу кубометров.

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