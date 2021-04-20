Додон – Санду: Докажите, что вы умнее Гимпу. Оставьте Конституцию и молдавский язык в покое

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Когда политики неспособны решать острые социальные и экономические проблемы или эффективно справляться с пандемией, они занимаются провокациями, связанными с названием языка нашей страны. Так председатель ПСРМ Игорь Додон прокомментировал заявление Майи Санду о том, что государственный язык в Молдове следует переименовать с молдавского на румынский. Додон отметил, что Санду пошла по стопам “других фронтистов и унионистов”, которые то и дело нападали на национальную идентичность и сеяли разлад в обществе.

– Госпожа президент, вы были избраны для совсем другой программы правления, из-за совсем других ожиданий. Попытайтесь сделать хоть что-то полезное для граждан. Оставьте Конституцию и молдавский язык в покое, тем более что подавляющее большинство называет свой язык молдавским, – сказал он.

Додон также отметил, что не название языка является сегодня приоритетом для народа и страны, призвав Майю Санду доказать, что она умнее Михая Гимпу или других авантюристов-антигосударственников.

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