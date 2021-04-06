Додон – Санду: Дойдёте до 25-30% рейтинга – пишите заявление и уходите (ВИДЕО)

Додон – Санду: Дойдёте до 25-30% рейтинга – пишите заявление и уходите (ВИДЕО)

Игорь Додон считает, что Майя Санду не дойдёт до конца своего мандата. “Либо сама подаст в отставку, либо её бывшие партнёры запустят процедуру импичмента, и мы её поддержим”, – заявил председатель ПСРМ в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках”. 

– Мы пока эту процедуру запускать не будем. Мы заняты другим – тем, чтобы найти вакцины, привезти их в страну и помочь людям. Некогда нам заниматься импичментом Санду. Её рейтинг сейчас катится. Давайте так договоримся: дойдёте до 25-30% рейтинга, пишите заявление и уходите. Народ вас поймёт. Но не простит, – сказал он. 

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