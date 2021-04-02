Додон: Санду даже не попросила руководство РФ продлить льготы для наших производителей (ВИДЕО)

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Судьба молдавских производителей, экспортирующих свои товары на рынок Российской Федерации, президента не волнует. Накануне истёк срок беспошлинного режима поставок молдавской продукции в РФ, о котором два с половиной года назад Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным, а Майя Санду не сделала ничего для того, чтобы этот режим был продлён. Об этом заявил председатель ПСРМ, который вчера обсудил этот вопрос в Москве и узнал, что обращения от Санду по этому поводу в адрес руководства России не поступало.

– К сожалению, нынешний президент не делает ничего, чтобы продлить эти льготы для молдавских экспортёров. Речь идёт о беспошлинных поставках фруктов, вина, консервов, других категорий товаров, которые мы традиционно отправляем в РФ. Окончательное решение – надеюсь, положительное – будет принято в ближайшее время. Но повторю: к сожалению, Майя Санду даже не обратилась насчёт продления этих льгот, – сказал он.

Додон пообещал, что в этой ситуации постарается сам решить этот вопрос, так как знает, что этого ждут многие производители.

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