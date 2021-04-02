Додон: Санду даже не попросила руководство РФ продлить льготы для наших производителей (ВИДЕО)

Додон: Санду даже не попросила руководство РФ продлить льготы для наших производителей (ВИДЕО)

Судьба молдавских производителей, экспортирующих свои товары на рынок Российской Федерации, президента не волнует. Накануне истёк срок беспошлинного режима поставок молдавской продукции в РФ, о котором два с половиной года назад Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным, а Майя Санду не сделала ничего для того, чтобы этот режим был продлён. Об этом заявил председатель ПСРМ, который вчера обсудил этот вопрос в Москве и узнал, что обращения от Санду по этому поводу в адрес руководства России не поступало.  

– К сожалению, нынешний президент не делает ничего, чтобы продлить эти льготы для молдавских экспортёров. Речь идёт о беспошлинных поставках фруктов, вина, консервов, других категорий товаров, которые мы традиционно отправляем в РФ. Окончательное решение – надеюсь, положительное – будет принято в ближайшее время. Но повторю: к сожалению, Майя Санду даже не обратилась насчёт продления этих льгот, – сказал он. 

Додон пообещал, что в этой ситуации постарается сам решить этот вопрос, так как знает, что этого ждут многие производители.

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