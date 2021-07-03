Додон – Санду: Что дальше – выход из СНГ, запрет «Спутника», отказ от российского газа?!

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«Хорошие люди» Санду пусть выражают свой ложный «патриотизм» в других странах». Так председатель ПСРМ Игорь Додон отреагировал на новость о том, что советница главы государства выступила за запрет на выступления в Молдове российских артистов. Всего за полгода своего президентства Санду, направо и налево заявляющая о том, что у неё «нет полномочий», успела «отметиться» целым рядом антироссийских шагов, констатирует Додон.

Так, напомнил он, недавно она выступила с идеей запретить авиасообщение с Россией под предлогом вспышки заболеваемости коронавирусом. Ещё президент Молдовы хотела присоединиться к западным санкциям против Беларуси. А сейчас её советница вдруг предложила запретить выступать в Молдове с концертами российским артистам.

– Что на очереди – выход из СНГ, война на Днестре, запрет на вакцину «Спутник», отказ от российского газа…? Чего не сделаешь ради доброго словца со стороны «партнеров» из-за бугра… Какое отношение это имеет к Молдове? Кто-то убедил президента в том, что это принесет пользу нашей стране? Я твёрдо убеждён, что нашему народу это точно не нужно. А «хорошие люди» Санду пусть выражают свой ложный «патриотизм» в других странах, – подчеркнул он.

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