Додон: Санду боится людей, но бесконечно бегать от них она не сможет (ВИДЕО)

Додон: Санду боится людей, но бесконечно бегать от них она не сможет (ВИДЕО)

Пришедшие на встречу с представителями Блока коммунистов и социалистов жители Каушан пожаловались на то, что на беседу с Майей Санду, которая ранее посетила их район, их не пустили, потому что “их не было в списках”. Игорь Додон считает, что это свидетельствует о том, что Санду боится людей, но бесконечно бегать от них она не сможет, отметил он. 

– На моих встречах двери всегда открыты – и сейчас, и когда я был президентом. Может прийти любой. А она боится людей. Чего бояться? Люди голосовали, многие хотят прийти, посмотреть на того, кому они отдали свой голос. Я не хочу критиковать, но бесконечно бегать от людей не получится, тем более сейчас, когда она “на волне”. А что будет дальше, когда рейтинг пойдёт вниз? Это неправильно, нужно быть открытой по отношению к людям, – сказал он. 

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