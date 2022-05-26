Додон – Санду: А осенью, когда газ будет 30 леев, а бензин 40, ты кого посадишь? (ВИДЕО)

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Дело против Игоря Додона было возбуждено для того, чтобы отвлечь внимание населения от существующих в стране проблем, ликвидировать оппозицию и надавить на экс-президента, чтобы он сдался. Об этом сам Додон заявил журналистам.

– Через 2 дня тариф на газ будет 24 лея, а при Додоне был 4 лея. Бензин – 31 лей за литр. И чтобы отвлечь внимание от всего этого, они завели уголовное дело на меня. Хочу спросить Санду, а кого ты посадишь осенью, когда газ будет 30 леев, а бензин – 40? Снова меня? Совесть должна быть хоть какая-то, – сказал он.

Додон отметил, что во время обысков у него забрали все телефоны и весь семейный архив с фото и видео. Политик ожидает, что вскоре, ради шоу, эти фото и видео появятся в прессе.

– Вторая цель этих действий – это ликвидация оппозиции. В деле затрагивается и Партия социалистов. Ликвидация не только лидера, так как она понимает, что только я могу её свергнуть, и так и будет, а ликвидация и партии, которую я возглавлял. И третье: они старались меня прессовать, чтобы я психологически сдался. Меня 2 дня продержали в изоляторе с включенным ночью светом. Если Санду попадёт в такие условия, а она попадёт, она не выживет. Они прессовали семью, пришли в 7 утра, напугали детей, залезли через забор к моей матери. Цель – подавить меня психологически, чтобы я сдался. За последние 10 месяцев я получил от власти, думаю, от Майи Санду, множество сообщений с указанием бежать из страны, но я не убежал. И прокурор заявил, что я хотел сбежать, – категорически нет. Дело было заведено 18 мая – неделю назад. Если бы я хотел сбежать – уже бы сделал это, но я сделал и не стану. Я выстою под давлением, и буду бороться, чтобы мы победили. И мы победим. Надеюсь, граждане меня поддержат, – подчеркнул Игорь Додон.

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