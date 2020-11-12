Додон: Самое большое наше богатство – люди

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Игорь Додон намерен уделять особое внимание внедрению социальных проектов, направленных на улучшение благосостояния граждан. Об этом он заявил в рамках дебатов на общественном телеканале.

Додон напомнил, что в этом году был выделен 1 млрд леев на дополнительную поддержку пожилых людей. Этот опыт будет продолжен в будущем году: в январе 2021 года граждане с пенсией ниже 3000 леев получат по 1000 леев помощи. В то же время продолжится двойная индексация пенсий: предлагается, чтобы она суммарно составила около 10%. Независимый кандидат в президенты отметил, что средства для этого будут найдены за счёт внешних ресурсов, а также развития экономики.

Игорь Додон озвучил и свои инициативы об учреждении материнского капитала в Молдове и увеличении пособия по рождению ребенка до 20 тысяч леев.

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