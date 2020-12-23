Додон: С завтрашнего дня всю ответственность за ситуацию в стране будет нести Санду

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С завтрашнего дня новый президент должна будет взять на себя всю ответственность за ситуацию в стране и начать дискуссии с парламентскими фракциями либо о назначении нового правительства, выдвинув кандидата на пост премьер-министра, либо о “дорожной карте” для запуска процедуры досрочных выборов. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.



– Хочу сказать, что мы к дискуссиям готовы, – подчеркнул он.

Напомним, что завтра состоится инаугурация Майи Санду, после чего она официально вступит в должность президента. Сегодня Ион Кику объявил о том, что подаёт в отставку.

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