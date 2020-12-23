Додон: С завтрашнего дня у наших оппонентов есть все возможности показать, что они справятся лучше, чем мы. Но я уверен, что не справятся (ВИДЕО)

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Правительство Иона Кику справилось в чрезвычайно сложной ситуации, ознаменовавшейся пандемией, засухой и другими проблемами, и смогло, несмотря на всё это, обеспечить стабильность в стране и непрерывную выплату пенсий, зарплат, социальных пособий, увеличить зарплаты врачам, помочь экономическим агентам и фермерам, осуществить инфраструктурные проекты. Игорь Додон отмечает, что, несмотря на постоянные критику и атаки со стороны оппозиции, члены кабмина спокойно и профессионально выполняли свой долг.

– Я думаю, что немного времени пройдет, возможно, полгода максимум, и люди будут вспоминать правление команды Иона Кику как хороший период. Я даже не хочу представлять, что могло бы произойти, если бы в этот кризис у нас было другое правительство. Правительство прошлого года не справилось бы, я уверен в этом. И граждане это тоже понимают, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что с завтрашнего дня ответственность за всю ситуацию в стране будет на “правых”.

– У вас есть все возможности показать с завтрашнего дня, что вы справитесь лучше, чем мы. Но я уверен, что наши оппоненты не справятся. Я знаю, какая у них команда. Но помочь им мы готовы, – подытожил он.

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