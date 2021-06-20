Додон: С верой в душе мы преодолеем все препятствия! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: С верой в душе мы преодолеем все препятствия! (ФОТО, ВИДЕО)
По случаю отмечаемого сегодня православными праздника Святой Троицы, или Пятидесятницы, Игорь Додон вместе с супругой Галиной и младшим сыном Никушором присутствовали на Божественной литургии в столичном Кафедральном соборе Рождества Христова.  

– Мы помолились за процветание и мир в нашей стране. Будем жить с верой в душе, проявлять милосердие, и именно так мы преодолеем все препятствия! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md