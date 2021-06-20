Додон: С верой в душе мы преодолеем все препятствия! (ФОТО, ВИДЕО)

По случаю отмечаемого сегодня православными праздника Святой Троицы, или Пятидесятницы, Игорь Додон вместе с супругой Галиной и младшим сыном Никушором присутствовали на Божественной литургии в столичном Кафедральном соборе Рождества Христова.
– Мы помолились за процветание и мир в нашей стране. Будем жить с верой в душе, проявлять милосердие, и именно так мы преодолеем все препятствия! – отметил председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.
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