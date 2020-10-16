Додон: С нашей стороны избирательная кампания проводится в строгом соответствии с законом

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В качестве кандидата в Президенты Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с группой наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Делегаты работают в Молдове с 23 сентября в рамках долгосрочной мониторинговой миссии. Их основная задача – изучение электорального процесса с точки зрения соблюдения обязательств нашей страны перед ОБСЕ, соответствия национальному и международному законодательству. Аналогичные вопросы были затронуты на встрече с главой Мониторинговой миссии Европейской сети организаций по мониторингу выборов.

Заверил своих собеседников в том, что с нашей стороны избирательная кампания проводится в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, – отметил Додон.

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