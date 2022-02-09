Додон: С кем воевать нашей маленькой Молдове? Мы должны дружить со всеми! (ВИДЕО)

Додон: С кем воевать нашей маленькой Молдове? Мы должны дружить со всеми! (ВИДЕО)

Председатель Молдавско-Российского Делового Союза, пятый президент Игорь Додон отмечает: Молдову пытаются втянуть в антироссийскую повестку. Додон предостерегает руководство страны от участия в этом опасном процессе. 

–  Это не наша повестка. Мы видим этот антироссийский фронт, антироссийский альянс и т.д. Нам не надо в этом участвовать. Я не раз говорил: мы нейтральная страна, мы должны дружить со всеми. Мы должны объяснять это нашим партнёрам. Но есть ли свобода действий у нынешней власти, чтобы защищать свою позицию и национальные интересы? Я в этом не уверен, – сказал он.

Додон в очередной раз предостерёг руководство страны от участия в геополитических играх на стороне Запада против России, подчеркнув, что это “очень опасно”.

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