Додон: С четверга пожилым людям начнут выплачивать по 900 леев. Пособие они получат вместе с пенсией (ВИДЕО)

Додон: С четверга пожилым людям начнут выплачивать по 900 леев. Пособие они получат вместе с пенсией (ВИДЕО)

С четверга, 1 октября, начнётся выплата пособия в размере 900 леев пожилым людям и другим социально уязвимым категориям граждан, чей ежемесячный доход не превышает 3000 леев. Помощь будет предоставлена по инициативе главы государства порядка 660 тысячам жителей страны. 

– С четверга эта выплата будет предоставляться вместе с пенсией. Согласно графику, в первые дни октября эти средства будут выплачены, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что государство справляется со своими обязательствами: без задержек выплачиваются пенсии, зарплаты и социальные пособия.

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