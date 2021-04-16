Додон – румынскому послу: Вы в нашей стране – гость. И если вас ещё не освистывают на улицах, то только потому, что молдаване – гостеприимный народ (ВИДЕО)

Председатель ПСРМ жёстко ответил послу Румынии в Молдове Даниелу Ионицэ, назвавшему жителей нашей страны “носителями примитивного молдовенизма”. Игорь Додон считает, что Ионицэ должен извиниться за это перед молдавским народом.

– Даже не знаю, как относиться к заявлениям посла Ионицэ. Он был здесь у меня, сидел под портретом Штефана чел Маре. Назвать нас, уроженцев этой страны, “носителями примитивного молдовенизма” – представьте, если бы наш посол в Румынии позволил себе что-то подобное сказать. Про румын можно много некрасивого сказать, представляете, если бы наш посол такое себе позволил? Вылетел бы из страны мгновенно, все напали бы на него. Майя Санду молчит, понятное дело, так как она – румынка. Рад, что хотя бы МИД ответил.

Господин Ионицэ, вы были у меня дома в гостях, в Садова, вам очень понравилось вино, сделанное “носителем молдовенизма” – не примитивного, а с более глубокими корнями, чем у вас. Такие вещи категорически недопустимы. Считаю, что было бы правильным попросить прощения у молдавского народа. Мы друзья, братья, но не издевайтесь, вы в нашей стране – гость. И если вас еще не освистывают на улицах, то только потому, что мы хорошие, гостеприимные люди. Помните об этом, – сказал он.