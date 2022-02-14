Додон – руководству страны: Всё сегодня висит на волоске, и он может порваться в любой момент

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Чем масштабнее экономическая катастрофа в стране, чем больше разочарование власти в том, что она теряет поддержку населения, тем больше эта власть нуждается в шоу и других политических действиях для отвлечения внимания людей, отметил на своей странице в соцсети пятый президент страны, председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон.

– Что они придумают на этот раз? Возбудят новые уголовные дела на депутатов и лидеров оппозиции, арестуют имущество моей семьи, супруги, мамы, моих детей? Вбросят в СМИ новую порцию лжи и грязи? Дамы и господа у власти, вам это не поможет. Недовольство граждан растёт ото дня ко дню. Всё сегодня висит на волоске, и он может порваться в любой момент, – подчеркнул Додон.