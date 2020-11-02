Додон: Руководство страны сделает всё необходимое для обеспечения экономической и социальной стабильности (ВИДЕО)

Додон: Руководство страны сделает всё необходимое для обеспечения экономической и социальной стабильности (ВИДЕО)

Игорь Додон вернулся сегодня из отпуска, который он брал на период предвыборной кампании, чтобы подписать ряд накопившихся за это время указов. Додон также провёл традиционное заседание с Ионом Кику и Зинаидой Гречаный. Они обсудили актуальные вопросы, в том числе ситуацию с пандемией.  

– Ситуацией управляют. Руководство страны сделает всё необходимое для обеспечения экономической и социальной стабильности, – сказал он. 

Додон также отметил, что, учитывая вчерашние результаты голосования, с завтрашнего дня он снова возьмет отпуск для участия в избирательной кампании ко второму туру выборов.

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