Додон: Рост цен в Молдове – результат неспособности власти управлять экономическими процессами и вести переговоры с внешними партнёрами (ФОТО, ВИДЕО)

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За последний год реальные доходы населения Республики Молдова снизились на 12% впервые за последние 23 года. Это самое большое снижение с 1999 года – тогда реальные доходы сократились на 15,4%. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон. Он отмечает, что в этом году впервые за много лет население стало в реальном выражении намного беднее, чем в прошлом году.

Хуже всего обстоят дела с продуктами питания, которые составляют более половины расходов социально уязвимых граждан, пенсионеров и многодетных семей. В этом году на пенсию, зарплату или пособие жители Молдовы могут купить на 14% меньше продуктов питания, чем год назад, констатирует Додон.

– Столь резкое падение реальных доходов населения обусловлено двумя факторами. В первую очередь мы видим замедление роста заработной платы в национальной экономике. Деловая среда больше не может справляться с кризисами и экономическими потрясениями, что не позволяет повышать заработную плату сотрудников. Я писал об этом и ранее. Сейчас лишь упомяну, что во втором квартале 2021 года годовой рост заработной платы достиг 15,2%, а в четвёртом квартале он снизился до 10,2%. Вторым и наиболее мощным фактором, вызвавшим снижение доходов населения, является инфляция. Все повышения зарплат, пенсий, пособий были перечёркнуты инфляцией, которая в апреле достигла 27,1% в годовом выражении. По этой части Молдова – абсолютный «лидер» в Европе. Более того, мы «прогрессируем» гораздо быстрее, чем другие страны, – подчёркивает председатель МРДС.

Игорь Додон называет лживыми высказывания руководства страны о том, что мы сталкиваемся с импортом инфляции.

– Как можно заявлять это, когда инфляция у нас вдвое выше, чем в тех странах, откуда мы импортируем товары? Рост цен в Молдове – это результат неспособности власти управлять экономическими процессами и вести переговоры с внешними партнёрами о ценах на энергоресурсы, – добавляет он.

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