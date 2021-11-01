Додон: Россия вновь доказала, что она – истинный друг Молдовы (ВИДЕО)

Додон: Россия вновь доказала, что она – истинный друг Молдовы (ВИДЕО)

Российская Федерация повела себя мудро в сложившейся ситуации, и несмотря на негативные высказывания депутатов ПДС, комментаторов и советников правящей партии, кричавших о “российском шантаже”, в очередной раз показала, что она – истинный друг Молдовы. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. 

– Российская Федерация вновь продемонстрировала мудрость. Этим решением она решила поддержать не столько новую власть, сколько наших граждан, – сказал председатель ПСРМ. 

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