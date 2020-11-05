Додон: Роспуск парламента для меня приоритет. Мы обеспечим это в 2021 году (ВИДЕО)

Додон: Роспуск парламента для меня приоритет. Мы обеспечим это в 2021 году (ВИДЕО)

Игорь Додон настаивает на том, что парламент должен быть распущен, а в стране должны пройти досрочные выборы. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале. 

– Роспуск парламента остаётся для меня приоритетом. Мы должны обеспечить это и досрочные выборы в 2021 году вне зависимости от результатов второго тура президентских выборов, – сказал он. 

Додон отметил, что действующий парламент не соответствует сделанному в 2019 году выбору граждан, так как многие депутаты сменили партии, причём некоторые умудрились сделать это уже дважды. Законодательный орган нуждается в перезагрузке, после которой 40-45% нынешнего состава лишатся своих кресел, уверен глава государства.

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