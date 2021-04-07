Додон: Рискнёт ли КС повторить судьбу Суда времён Плахотнюка? Увидим 15 апреля (ВИДЕО)

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Если исходить из норм Конституции и рекомендаций Венецианской комиссии, КС должен постановить, что оснований для роспуска парламента нет, так как существует большинство. Однако Игорь Додон не исключает, что под давлением западных послов, лично Майи Санду и подконтрольной ей СИБ, вердикт судей, который им предстоит вынести 15 апреля, может быть антиконституционным. Об этом председатель ПСРМ заявил в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове”.

Игорь Додон напомнил, что аналогичная ситуация сложилась летом 2019-го года. Тогдашнее парламентское большинство приняло декларацию о захваченном государстве и потребовало отставки судей КС. Венецианская комиссия встала на сторону большинства.

– Возьмет ли на себя нынешний состав КС риск быть вторым составом КС, который узурпирует власть в РМ? Это им решать, – отметил он.

Напомним, что Конституционный суд рассмотрит обращение Майи Санду о признании обстоятельств для роспуска парламента 15 апреля. Заседание начнётся в 10.00.

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