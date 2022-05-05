Додон: Риски для Молдовы исходят только от руководства страны. Если они что-то наделают – тогда будут проблемы

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Нет рисков, что на Молдову кто-то нападёт, и нет рисков, что на кого-то нападёт Молдова. Однако, будет ли спокойной ситуация в нашей стране, зависит только от руководства РМ, от заявлений и действий властей. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил пятый президент Молдовы Игорь Додон.

– Если нынешнее руководство своими действиями, декларациями спровоцирует какую-то ситуацию, тогда да, у нас могут быть проблемы. Если нынешнее руководство будет придерживаться нейтралитета, не будет занимать ничью сторону, не позволит через молдавскую территорию поставлять какое-то оружие на Украину, тогда у нас здесь проблем не должно быть…Риски исходят только от руководства – они могут что-то наделать. Я понимаю, что на них давят, что их нутро тянет принять участие в этом. Если не справляются с давлением – пусть подадут в отставку, потому что иначе они войдут в историю как те, кто втянул Молдову в конфликт, – сказал Додон.

Экс-президент также рассказал, что должна, по его мнению, срочно сделать власть:

Сохранять не только военный, но и экономический нейтралитет. Майя Санду должна связаться с Вадимом Красносельским и они должны принять общее заявление, что Молдова – оба берега Днестра – ни на кого не будет нападать и не будет ввязываться в этот конфликт.

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