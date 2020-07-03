Додон: Результаты прошедшего в России голосования – яркое свидетельство широкой поддержки деятельности Путина

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Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ продемонстрировало высокий уровень народной поддержки политики, которую проводит президент Владимир Путин. Об этом заявил в комментарии для ТАСС заявил Игорь Додон, отметив, что “в Молдове уважают выбор российских граждан”.

– Прошедшее голосование стало, по сути, референдумом о доверии к Владимиру Путину и проводимой им политике. Его результаты являются еще одним ярким свидетельством твердой широкой поддержки обществом его курса на социально-экономическое развитие страны и упрочение российской государственности. В Молдове уважают выбор российского народа, который он сделал самым демократическим путем, – сказал Додон.

По мнению главы государства, прошедшее голосование даст новый импульс устойчивому развитию, укрепит стабильность в России, которая имеет значительное влияние на мировую политику.

– Это важно и для Молдовы, для которой Россия является стратегическим партнером, – подчеркнул Додон, отметив, что “мир переживает непростое время и уже не будет таким, каким он был до сих пор”.

По его словам, “дав право Путину снова баллотироваться в президенты, россияне, в сущности, пресекли возникающие разговоры о преемнике”. По его мнению, важное значение для россиян имеют и вынесенные на всенародное голосование пункты, касающиеся социальных гарантий, которые теперь должны исполняться вне зависимости от любой ситуации.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

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