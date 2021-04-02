Додон: Решение предоставить Молдове 180 тысяч доз “Спутника V” принял Путин в ответ на мои просьбы и обращение Зинаиды Гречаный (ВИДЕО)

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Поставка вакцины “Спутник V” в нашу страну начнётся уже во второй половине следующей недели. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что 180 тысяч доз прививки – 120 тысяч для правого берега Днестра и 60 тысяч для левого – будут предоставлены Россией Молдове в качестве гуманитарной помощи.

– Я знаю, уважаемые сограждане, что все вы с нетерпением ждёте этой вакцины. Как я и обещал, она поступит. Решение было принято Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ответ на мои прошлогодние просьбы и на просьбу председателя парламента Зинаиды Гречаный, которую она направила в феврале этого года, – сказал он.

Додон также обсудил в Москве возможность закупки как минимум еще 500 тысяч доз “Спутника”. Они, отметил он, могут поступить в Молдову в мае-июне, в зависимости от возможностей производства в РФ.

– Таким образом, в апреле – начале мая мы получим 180 тысяч доз, дальше закупим. Уверен, что через два-три месяца в РМ будет достаточно доз российской вакцины, чтобы граждане смогли сделать прививку, – подытожил он.

Напомним, накануне Игорь Додон провёл в Москве встречу с заместителем главы Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, после которой сообщил о принятом руководством РФ решении.

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