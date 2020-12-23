Додон: Решение об отставке правительства Кику мы приняли сразу после президентских выборов (ВИДЕО)

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Однако прежде было необходимо утвердить все важные для страны законы для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность в государстве в новом году. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале.

– Сегодняшнее решение об отставке правительства мы обсуждали давно – сразу после второго тура президентских выборов. Но мы, как ответственные люди, решили, что сначала примем все важные документы. Сразу после того, как они были приняты и вступили в силу, пришло время запустить процедуру объявления досрочных выборов, – сказал он.

Додон ещё раз подчеркнул, что речь не о вотуме доверия и не о давлении со стороны протестующих.

– Я твёрдо уверен, что вотум недоверия не прошёл бы. И давление тут не при чём – у нас были и более масштабные протесты. Речь идёт только о досрочных выборах. Этот парламент должен уйти в историю, – добавил он.

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