Додон: Ремонт важнейших дорог Молдовы будет осуществлен в полном объеме (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение рабочей поездки Игорь Додон пересек сегодня Днестр на пароме и посетил участок строящейся дороги Дубоссары – Кочиеры – Роги длиной в 2,4 км. Общая сумма инвестиций составляет 2,8 млн. леев. Завершение этого проекта позволит улучшить логистику в данной части Дубоссарского района.

В беседе с инженерами и строителями глава государства напомнил, что общенациональная программа «Хорошие дороги для всех» и масштабные инвестиции в строительство или ремонт важнейших дорог Молдовы будут осуществлены в полном объеме.

Далее он направился в пункт оказания срочной медицинской помощи в селе Кочиеры, где принимают жителей всех населенных пунктов Кочиерского плато, в том числе граждане Республики Молдова, проживающие в городе Дубоссары. В 2018 году здание было реконструировано.

Кроме того, президент посетил и отдел семейных врачей в селе Кочиеры. Здание построено в 2014 году, сейчас здесь работают три семейных врача, а также стоматолог, фельдшер-лаборант, семь ассистентов семейных врачей.

– Отмечу, что медицинские услуги здесь оказывают гражданам Республики Молдова, которые подали соответствующие заявления и при этом проживают не только в селе Кочиеры, но и в населенных пунктах, находящихся под контролем приднестровских властей, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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