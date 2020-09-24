Додон: Развитие регионов – приоритет для меня (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Развитие регионов – приоритет для меня (ФОТО, ВИДЕО)

В завершение визита в город Фалешты Игорь Додон провёл встречу с руководством района, после чего президент побеседовал с главами 33 населенных пунктов района.

Проблемы, упомянутые местными властями, касаются, в частности, необходимости ремонта дорог, подачи питьевой воды в населенные пункты, реконструкции районного стадиона и социальных объектов и т.д.

⁃ Отметил, что развитие регионов страны является приоритетом для меня и нынешней власти. Несмотря на засуху и пандемию коронавируса, правительство изыскало средства для реализации инвестиционных проектов по строительству дорог, обеспечению питьевой водой, уличному освещению, ликвидации несанкционированных свалок и т.д. Заверил, что мы продолжим прилагать все усилия для обеспечения достойной жизни для всех жителей Молдовы, – подчеркнул Додон.

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