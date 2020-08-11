Додон: Развитие регионов и повышение уровня жизни населения – главные задачи (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с председателем Унгенского района Геннадием Митрюком. Он проинформировал главу государства о ситуации в районе в области сельского хозяйства и о проблемах, вызванных засухой. По словам Митрюка, фермеры в значительной степени полагаются на поддержку правительства в этом отношении.

Глава местной администрации также рассказал, что принимаются все меры по борьбе с заражением новым коронавирусом, причем Унгенский район по уровню распространения инфекции находится на 25-м месте из 32 районов. В то же время была обсуждена реализация инфраструктурных проектов, ремонт дорог, а также необходимость трудоустройства людей, вернувшихся в Молдову из-за пандемии COVID-19.

– Отметил, что развитие регионов страны и повышение уровня жизни населения являются главными заботами нынешнего правительства, а упомянутые вопросы находятся в поле зрения высшего руководства страны, при этом проблемы засухи и пандемии включены в повестку дня заседания Высшего совета безопасности. которое состоится завтра. Подчеркнул, что, невзирая на трудности, с которыми сталкивается страна, все обязательства по отношению к населению и экономическим агентам будут выполнены, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Примечательно, что в ближайшее время президент намерен провести такие встречи со всеми председателями районов Молдовы.

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