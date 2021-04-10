Додон: Развитие населенных пунктов – приоритет для ПСРМ

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Игорь Додон провёл рабочее совещание с руководителями территориальных организаций ПСРМ в северных районах Республики Молдова. Стороны обсудили различные вопросы по текущей ситуации в этой части страны, уделив большое внимание борьбе с COVID-19 и решению социально-экономических проблем.

В частности, говорили об эпидемиологической ситуации, столь же серьезной, как и в остальной части страны. Участники встречи были единодушны во мнении о необходимости неукоснительного соблюдения мер профилактики и контроля над распространением COVID-19 и об актуальности общей иммунизации населения.

Кроме того, речь шла о проектах развития местной инфраструктуры, таких как вода, газ и уличное освещение. Была отмечена необходимость продолжения реализации проектов, которые призваны улучшить жизнь в сельской местности страны.

⁃ В этом контексте напомнили о том, что благодаря инициативе Партии социалистов все пенсионеры Молдовы (около 700 тысяч человек) получат или уже получили в апреле единовременную надбавку в размере 1000 леев. Кроме того, по моей инициативе, выдвинутой еще на посту президента, проведена индексация пенсий на 3,89% с 1 апреля. Подчеркнул, что поддержка развития населенных пунктов Молдовы важна для команды ПСРМ, и заверил, что буду и далее прилагать значительные усилия для достижения поставленных целей, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

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