Додон: Развитие молдавских предприятий – наш приоритет!

Додон: Развитие молдавских предприятий – наш приоритет!

Игорь Додон встретился сегодня с работниками кишиневской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-2). Участники беседы обсудили проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и само предприятие.

Они также затронули различные вопросы, связанные с социальной политикой, продвигаемой Блоком коммунистов и социалистов, их видением улучшения качества жизни людей и восстановления экономической ситуации в стране.

– Подчеркнул, что развитие молдавских предприятий, оказание необходимой поддержки для повышения качества услуг, предоставляемых населению, является для нас приоритетом. В этом контексте также отметил, что у нас есть команда профессионалов в этой области, есть необходимый опыт и твердое намерение продвигать конкретные проекты для развития экономики, поддержки деловой среды и людей труда. Вместе победим! – отметил Игорь Додон.

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