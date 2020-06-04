Додон: Развитая банковская система – основа финансовой стабильности и благополучия страны

Додон: Развитая банковская система – основа финансовой стабильности и благополучия страны

Игорь Додон поздравил всех работников банковской сферы с их профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что развитая банковская система является надёжной опорой экономики, основой финансовой стабильности и благополучия страны.

Современные финансово-экономические вызовы предъявляют серьёзные требования к специалистам этой профессии: высокая квалификация, умение работать с людьми, большая самоотдача, дисциплина и преданность своему делу, отметил он на своей странице в соцсети.

– Сегодня банковский сектор Республики Молдова расширяет спектр предоставляемых услуг, применяет новые методы работы и внедряет самые инновационные технологии. Уверен, что работники отрасли и впредь будут направлять все силы и энергию на выполнение поставленных задач, создавая условия для дальнейшего развития банковских услуг, национальной экономики и повышения уровня жизни граждан Молдовы, – добавил Додон. 

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