Додон разбил в пух и прах прогнозы МВФ об экономическом росте Молдовы

“Чему нам верить – молдавским реалиям или оптимизму правительства и обещаниям вашингтонского МВФ?” – задаётся вопросом председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон и отмечает: то, что мы видим, совершенно не совпадает с тем, что нам говорят из-за границы.

Приводим анализ председателя МРДС без сокращений:

Власти РМ настроены относительно оптимистично, заявляя об экономическом росте на 0,3% в этом году, увеличении экспорта на 4,5%, инвестиций на 5% и других крайне положительных прогнозах.

На самом деле в Молдове наступает экономическая депрессия. К сожалению, мы вынуждены признать этот печальный для нас всех факт.

Сегодня экономика Молдовы идёт на убыль, а перспективы неутешительны из-за неспособности правительства эффективно реагировать на вызовы.

Вот лишь несколько экономических и финансовых показателей и прогнозов, которые мы уже можем сделать.

2022 год начался довольно мрачно, а перспективы ещё более пессимистичны. Мы ожидаем снижения ВВП по меньшей мере на 2%. Основная причина – сокращение валовой продукции сельского хозяйства как минимум на 5 млрд леев, и это в лучшем случае. Отсутствие поддержки со стороны правительства рискует поставить под угрозу весенние работы, и сокращение может составить до 10 млрд леев. Если в 2021 году Молдова зафиксировала самый большой прирост сельскохозяйственного производства за последние 70 лет, то в 2022 году мы рискуем столкнуться с падением объёмов.

В то же время потребление населения резко уменьшится по нескольким причинам: политика НБМ по сокращению кредитования, боязнь кризиса и восстановление после всплеска потребления в 2021 году.

Сокращение потребления населения повлияет на экономическую активность и создаст большие проблемы для государственного бюджета. Рынок недвижимости после беспрецедентного роста за последние 14 лет в 2022 году вступает в стагнацию, а локомотивом развития в последние 3 года является строительная отрасль. Конфликт в регионе и отсутствие инвестиционных проектов сильно ударят по молдавскому экспорту, который в 2022 году, скорее всего, сократится на 5-7%. Это основные факторы, которые повлияют на наш экономический рост.

В номинальном значении средняя зарплата в экономике Молдовы в 2022 году, скорее всего, достигнет 10 300 леев/мес, но с учётом всех налогов. Средняя заработная плата, получаемая работниками в 2022 году, будет ниже 8600 леев/мес. Но если учесть тот факт, что уровень инфляции в этом году составит не менее 22%, то реальная зарплата в 2022 году снизится по сравнению с прошлым годом на 10%. Это самое большое снижение реальной покупательной способности за последние 23 года. В последний раз доходы населения так сильно рухнули в «знаменитом» 1999 году.

Единственная сфера, где мы, скорее всего, увидим рост, — это импорт. Однако он будет сопровождаться ростом цен на импорт, энергоресурсы, продовольствие, сельскохозяйственные ресурсы и другие товары. На самом деле в 2022 году мы будем потреблять гораздо меньше, а вот платить – гораздо больше. Вырастут цены, но не потребление.

2022-й, как я уже отмечал ранее, это 3-й по счёту год кризиса, и он усугубляется не только неблагоприятным международным контекстом, но и дезориентированным и некомпетентным правительством. Оно понятия не имеет, что делать, и руководствуется предложениями, которые поступают из-за пределов страны и разрабатываются не в национальных, а в чужих интересах.

В 2021 году был профицит бюджета, и кабмину удалось покрыть все проблемы бюджетными средствами. В этом году денег уже нет, и мы ясно видим, что у правительства нет конкретных решений. Оно будет полагаться только на внутренние и внешние кредиты.

Наша страна живёт всё тяжелее и кредитуется всё больше.

Нужны радикальные перемены, а нынешняя власть не в состоянии их обеспечить.