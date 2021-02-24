Додон рассказал, почему Санду боится Дурлештяну (ВИДЕО)

Додон рассказал, почему Санду боится Дурлештяну (ВИДЕО)

“Такое ощущение, что кое-кто очень боится прихода Марианны Дурлештяну в политику”, – заявил лидер ПСРМ в рамках программы на общественном телеканале. Игорь Додон отметил, что это – сильная кандидатура, которая справится со сложившейся в стране ситуацией, и именно поэтому Майя Санду боится выдвигать её на должность премьер-министра.  

–  Понимаем разочарование президента насчёт этой кандидатуры, так как госпожа Дурлештяну намного сильнее с профессиональной точки зрения и не только нынешнего главы государства, которая, возможно, боится, что её затмят, – сказал он. 

Додон также выразил надежду на то, что кандидатура Марианны Дурлештяну будет поддержана не только представителями технического парламентского большинства, но и другими депутатами.

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