Додон рассказал о вмешательстве Запада в выборы (ВИДЕО)

Запад активно пытается вмешаться в избирательный процесс в Молдове. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-президент страны, председатель ПСРМ Игорь Додон.
– По активности западных дипломатов, включая посла США, мы видим ясные попытки вмешательства в избирательный процесс. Конечно, вмешательство есть, не только через деятельность послов, но и через тысячи неправительственных организаций, – сказал Додон.
По его словам, многочисленные организации, финансируемые США и Брюсселем, продвигают лозунги против социалистов и коммунистов и поддерживают правые прозападные партии.
Он также отметил, что госструктуры Молдовы кишат иностранными агентами, а администрация президента финансируется из внешних фондов. Додон считает, что нужны законодательные меры в этом отношении, а также следует перенять опыт России и Венгрии, которые четко ограничили возможность влияния на внутреннюю политику извне.
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