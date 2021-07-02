Додон рассказал о вмешательстве Запада в выборы (ВИДЕО)

Он также отметил, что госструктуры Молдовы кишат иностранными агентами, а администрация президента финансируется из внешних фондов. Додон считает, что нужны законодательные меры в этом отношении, а также следует перенять опыт России и Венгрии, которые четко ограничили возможность влияния на внутреннюю политику извне.

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