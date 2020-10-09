Додон рассказал о приоритетных направлениях развития пригородов жителям Дурлешт, Будешт и Колоницы

Додон рассказал о приоритетных направлениях развития пригородов жителям Дурлешт, Будешт и Колоницы

Сегодняшний рабочий график Игоря Додона включал три кишиневских пригорода: Дурлешты, Будешты и Колоница. В каждом из населенных пунктов на встречи пришли несколько десятков человек. 

– Люди здесь, как и в других случаях, спрашивают о наиболее важных для них проблемах. Прежде всего это зарплаты, пенсии, медицинское обслуживание, помощь сельскому хозяйству. Детально разъяснил, какие меры мы предпринимаем по каждому из этих направлений. В то же время отметил, что строительство и реконструкция дорог, ремонт школ и детских садов, обеспечение населенных пунктов питьевой водой и строительство канализационной системы, уличное освещение – это приоритетные направления развития пригородов.

Люди от всей души хотят, чтобы наша страна процветала. Мы не можем их разочаровать. Вместе мы справимся! – отметил независимый кандидат на своей странице в соцсети. 

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