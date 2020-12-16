Додон рассказал о повестке визита в Москву (ВИДЕО)

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В рамках запланированного на конец месяца визита в Москву Игорь Додон встретится с представителями различных учреждений, в том числе Государственной Думы Российской Федерации. Пройдут беседы и с руководством партий “Единая Россия” и “Справедливая Россия”, с которыми у ПСРМ подписаны соглашения о сотрудничестве. Об этом он рассказал в рамках передачи на частном телеканале.

– Безусловно, поговорим о двусторонних молдо-российских отношениях, о том, что будет дальше, учитывая перемены во внутренней политике РМ. Меня волнует, что будет с экспортом, например, когда Майя Санду говорит, что русские плохие, а 1 января истекает срок беспошлинного режима поставок молдавской продукции в Россию. Аграрии спрашивают меня, что будет дальше. Это я и попытаюсь выяснить, – сказал он.

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