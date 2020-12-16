Додон рассказал о повестке визита в Москву (ВИДЕО)

Додон рассказал о повестке визита в Москву (ВИДЕО)

В рамках запланированного на конец месяца визита в Москву Игорь Додон встретится с представителями различных учреждений, в том числе Государственной Думы Российской Федерации. Пройдут беседы и с руководством партий “Единая Россия” и “Справедливая Россия”, с которыми у ПСРМ подписаны соглашения о сотрудничестве. Об этом он рассказал в рамках передачи на частном телеканале. 

– Безусловно, поговорим о двусторонних молдо-российских отношениях, о том, что будет дальше, учитывая перемены во внутренней политике РМ. Меня волнует, что будет с экспортом, например, когда Майя Санду говорит, что русские плохие, а 1 января истекает срок беспошлинного режима  поставок молдавской продукции в Россию. Аграрии спрашивают меня, что будет дальше. Это я и попытаюсь выяснить, – сказал он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md