Додон рассказал о первоочередных задачах на второй президентский срок (ВИДЕО)

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Это как текущие вопросы, так и концептуальные, отметил независимый кандидат в рамках передачи на частном телеканале.

– Текущие – это удержание ситуации с пандемией. Это – первоочередная задача и президента, и правительства. Непростая ситуация во всём мире, не только в Молдове. Поэтому нужно срочно договариваться о вакцине. Нужно дать возможность всем желающим вакцинироваться – желательно за счёт государства. Вакцина в России стоит 5-6 долларов, нужно её получить. Второе – нужно срочно принять бюджет на следующий год, и в нём чётко прописать, какие инфраструктурные проекты мы будем осуществлять в следующем году. Третье – зима на носу. Нужно очень серьезно готовиться к ней. Это текущие вопросы: пандемия, экономика, бюджет, подготовка к зиме, – сказал он.

В концептуальные задачи, отметил Додон, входят “решение приднестровского вопроса, дальнейшее проведение взвешенной внешней политики и движение вперёд”. Кандидат добавил, что пока не решил, в какую страну совершит первый после победы на выборах визит, отметив, что он готов поехать в любое государство, но будет исходить из первоочерёдности проблем.

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