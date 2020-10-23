Додон рассказал о новом проекте для создания рабочих мест в сёлах страны (ВИДЕО)

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Государство продолжит оказывать поддержку сельскому хозяйству, а все пострадавшие от засухи фермеры, которые подали заявления на предоставление им компенсации, получат её. Об этом заявил Игорь Додон. Независимый кандидат также заверил в том, что политика субсидирования аграрного сектора будет изменена – власти помогут тем, кто инвестирует в оросительные системы. Будут и новые проекты для сельской местности.

В частности, Додон отметил, что рабочие места нужны не только в аграрной отрасли. Именно поэтому он ранее и выступил с инициативой о создании промышленных платформ в районах страны.

– Когда 3 года назад я говорил о том, что мы построим в Комрате промышленный парк, никто в это не верил. А там сейчас 1,5 тысячи рабочих мест. Вот такие мы будем строить в каждом районном центре. А для сёл у меня есть проект, который я хочу запустить в будущем году, и надеюсь, что правительство меня поддержит. Я хочу, чтобы мы выделили за счёт государства до 1 миллиона леев для каждого села для того, чтобы эти деньги разделить на 4-5 проектов и дать возможность молодёжи, которая хочет остаться на Родине, открыть там своё производство. Это реальный проект, который можно осуществить в наших сёлах, и мы начнём это делать в следующем году, – сказал он.

Возвращаясь к теме сельского хозяйства, Додон также отметил, что Молдова должна с одной стороны открывать для себя новые рынки, а с другой – защитить собственный от дешевого импорта тех товаров, которые мы сами можем производить. Одна из его инициатив в этом направлении предусматривает, что 50% продукции в супермаркетах должно быть отечественного происхождения.

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